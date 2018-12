Slovenija v letošnjem letu z 1,4-odstotno inflacijo Politikis V Sloveniji je bila letos 1,4-odstotna inflacija. Najbolj pa so jo zaznamovale višje cene energentov, ki so se podražili za 6,5 odstotka. Storitve so se v enem letu podražile za tri odstotke, blago pa za 0,7 odstotka, so sporočili iz državnega statističnega urada. Na mesečni ravni so decembra statistiki zabeležili 0,6-odstotno deflacijo. Povprečna 12-mesečna rast […]

