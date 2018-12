Lastniki odstranili le dve opuščeni plovili v Jernejevem kanalu Dnevnik V ponedeljek se izteče rok, do katerega morajo lastniki opuščenih plovil v Jernejevem kanalu le-te odstraniti. Kot so za STA pojasnili na okoljskem ministrstvu, pa so lastniki do danes odstranili le dve od skupno 16 tovrstnih plovil. Po novem letu...

