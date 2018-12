Hekerji ukradli osebne podatke tisoč severnokorejskih prebežnikov RTV Slovenija Hekerji so ukradli osebne podatke približno tisoč beguncev iz Severne Koreje, ki so prebegnili v Južno Korejo, so sporočile tamkajšnje oblasti. S tem bi jih lahko izpostavili grožnjam severnokorejskih oblasti.

Sorodno

Oglasi