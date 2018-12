12-letnega dečka po 40-minutah čudežno rešili izpod snežnega plazu RTV Slovenija V francoskih Alpah so našli in rešili 12-letnega dečka, ki je bil kar 40 minut zasut pod snežnim plazom. V bolnišnico so ga odpeljali na pregled, a je nepoškodovan.

Sorodno















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Ana Drev

Luka Dončić

Boštjan Kline

Anže Kopitar

Robert Kranjec