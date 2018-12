Vlhova do premierne veleslalomske zmage, Shiffrinova brez stopničk Sportal Zmagovalka zadnje veleslalomske preizkušnje leta 2018 je Slovakinja Petra Vlhova. Na odru za zmagovalke sta se ji pridružili še Nemka Viktoria Rebensburg in Francozinja Tessa Worley. Vodilna po prvi vožnji Mikaela Shiffrin je končala šele na petem mestu. Ana Drev je v finalu nazadovala za devet mest in končala kot 24.

Sorodno











Oglasi