Janković optimistično: Ljubljana bo do leta 2021 bogatejša za pokrit olimpijski bazen Sportal Ljubljansko kopališče Ilirija, ki že leta in desetletja čaka na prenovo, bo v bližnji prihodnosti to vendarle doživelo. Mestna občina Ljubljana in podjetje Elea IC sta danes podpisala pogodbo za izdelavo projekta faz za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta. Po pričakovanjih župana Zorana Jankovića bo nov športni objekt nared do leta 2021.

Sorodno Oglasi Omenjeni Ljubljana

Zoran Janković Najbolj brano Osebe dneva Ana Drev

Anže Lanišek

Boštjan Kline

Borut Pahor

Luka Dončić