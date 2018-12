(VIDEO) Melania izbrala čuden “styling”! Ko je stopila iz letala, so vsi gledali v njene noge topnews.si Prvo damo Združenih držav Amerike Melania Trump modni kritiki pogosto pohvalijo glede njenega izbora oblačil. Tokrat pa je presenetila tudi najbolj drzne. Tako si je Melania včeraj pri vrnitvi iz Iraka nadela smaragdnozeleno jakno in hlače v barvi kože, ki so dajale na prvi pogled vtis, kot da je prva dama iz letala izstopila z […]

