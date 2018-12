Lahko vročemu Sixtu zapreti Rogaška? #video Sportal Vodilna ekipa državnega košarkarskega prvenstva Sixt Primorska v soboto v obračunu 12. kroga v domači Bonifiki pričakuje Rogaško, ki je na prvenstveni lestvici šesta. V soboto bosta obračunala še Šenčur in Ilirija ter Zlatorog Laško in Šentjur, v nedeljo pa se bosta v derbiju kroga spopadla Hopsi Polzela in Petrol Olimpija. Tekma med Krko in Heliosom je prestavljena.

