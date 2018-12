Dončić še drugič zapored proti Pelikanom in v lovu za novim rekordom Sportal Dallas Luke Dončića bo v noči na soboto gostoval v New Orleansu. Dallas je ravno z zmago nad New Orleans Pelicans pred dvema dnevoma prekinil niz šestih porazov, Dončiću pa je na sredinem obračunu le skok zmanjkal do prvega trojnega dvojčka v ligi NBA. Miami bo v odsotnosti poškodovanega Gorana Dragića gostil Cleveland. V Los Angelesu bo na sporedu sosedski obračun med Lakersi in Clippersi, Phoenix bo doma pričakal Oklahomo.

