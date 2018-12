Miley Cyrus poročena, Heidi Klum zaročena Dnevnik Miley Cyrus in Liam Hemsworth sta poročena, so svet te dni obvestili vsi večji mediji. Pevka in igralec, ki sta se spoznala na snemanju filma Poslednja pesem leta 2009, sta se poročila obkrožena z najbližjimi na njenem domu v Tennesseeju, saj bila...

Sorodno



Oglasi