Jeseničani pometli s podmladkom KAC-a, Olimpija ugnala Zell am See RTV Slovenija Hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic so v 26. krogu Alpske lige s 6:0 nadigrali KAC mlade. Polnega izkupička se veseli tudi SŽ Olimpija, ki je s 5:3 strla Zell am See.

