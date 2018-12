Pri piramidah v Gizi bombni napad na avtobus z vietnamskimi turisti Reporter V eksploziji bombe ob turističnem avtobusu v bližini piramid v Gizi so včeraj umrli trije turisti iz Vietnama in egiptovski vodnik, ranjenih je bilo 11 ljudi, so sporočile egiptovske oblasti. Egiptovsko notranje ministrstvo je sporočilu za javnost navedlo

