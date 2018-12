'Klubu oboževalcev' se je pridružil še Davis: Luka je hudičevo dober! 24ur.com Luka Dončić vse od časov igranja v Realovi mladinski šoli ni dosegel 34 točk, to pa mu je v petek zvečer uspelo v najmočnejši ligi na svetu, ligi NBA. Dončićevih 34 točk je bilo sicer premalo za zmago njegovih Dallas Mavericksov proti New Orleans Pelicansom, a primerjave z največjimi košarkarji sedanjosti in prihodnosti (spet) niso izostale.

