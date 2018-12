Egiptovska policija po napadu na turiste v Gizi ubila 40 teroristov 24ur.com Dan po eksploziji pri piramidah v Gizi, v kateri so bili ubiti štirje ljudje, enajst pa je poškodovanih, je egiptovska policija v treh različnih operacijah, ki so istočasno potekale na severnem delu polotoka Sinaj in v Gizi, ubila 40 teroristov, ki naj bi pripravljali serijo terorističnih napadov na državne institucije, cerkve in turistične objekte.

Sorodno



























Oglasi Omenjeni Egipt

teroristi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Domen Prevc

Goran Dragić

Peter Prevc

Jernej Damjan