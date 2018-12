Uefa brez milosti do italijanske zveze zaradi 'primera Koulibaly' 24ur.com Tekma italijanskega nogometnega prvenstva med Interjem in Napolijem, ki so jo v sredo zasenčili navijaški rasistični izgredi, je zdaj tudi pod drobnogledom krovne evropske zveze Uefe. Ta je ugotovila kršitve svojih protirasističnih pravil, ki narekujejo prekinitev tekem ob takšnem obnašanju navijačev.

