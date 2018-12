Jemenski uporniki se umikajo iz Hudajde Dnevnik Jemenski uporniški Hutiji so se danes pričeli umikati iz pristaniškega mesta Hudajda ob Rdečem morju, kar je bil eden od dogovorov, sklenjenih na pogajanjih na Švedskem v začetku meseca, so potrdili Združeni narodi. Z umikom so pričeli ponoči....

Oglasi Omenjeni Švedska

Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Anže Kopitar

Jernej Damjan

Domen Prevc

Luka Dončić