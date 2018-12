Z januarjem doslednejše zaračunavanje nenujnih obiskov na mariborski urgenci Radio Ognjišče

V začetku novembra so v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor uradno začeli izdajati račune za nenujne obiske bolnikom, ki obiščejo njihov del urgence. Z novim letom pa bodo začeli to prakso izvajati bolj intenzivno, kaj to pomeni smo vprašali vodjo prehospitalne enote nujne medicinske pomoči v UKC Maribor Štefana Mallya....

