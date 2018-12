Slovenke blestele v kvalifikacijah, a hitro zaključile z izločilnimi boji zurnal24.si Švedinja Stina Nilsson in Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo sta zmagovalca sprinta v prosti tehniki za svetovni pokal v italijanskem Dobbiacu. Na uvodni tekmi turneje Tour de Ski so Slovenci Katja Višnar, Eva Urevc, Vesna Fabjan, Anamarija Lampič, Alenka Čebašek in Miha Šimenc nastope končali v četrtfinalu.

