Umrl avtor besedila pesmi Killing me softly in drugih uspešnic Dnevnik V Kaliforniji je v 92. letu starosti umrl Norman Gimbel, večkrat nagrajeni pisec besedil za številne glasbene uspešnice, kot so Killing Me Softly, The Girl From Ipanema in naslovna pesem komične serije Happy Days, je v petek poročal ameriški spletni...

