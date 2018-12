Klasični "hat-trick" vročega Josipa Iličića, Ronaldo junak Juventusa #video SiOL.net Ljubitelji italijanskega klubskega nogometa so danes uživali v zadnjem letošnjem krogu serie A. Vodilni Juventus je gostil Sampdorio in slavil z 2:1. Inter Samirja Handanovića je z 1:0 ugnal Empoli Mihe Zajca, Chievo je v derbiju začelja, na katerem ni manjkalo slovenskih legionarjev, premagal Frosinone in dosegel šele prvo zmago v tej sezoni. Josip Iličić je blestel v dresu Atalante. ki je ponižala Sassuolo.

