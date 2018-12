Na Galapaškem otočju zaradi varovanja okolja prepovedali pirotehniko Dnevnik Oblasti na Galapaškem otočju so zaradi varovanja okolja v petek prepovedale prodajo in uporabo pirotehničnih sredstev. Izjema so sredstva s svetlobnimi učinki, ki ne povzročijo poka, poročajo tuje tiskovne agencije.

