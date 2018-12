Smrt tik pred novim letom: nesrečnik padel v silos in se ubil Reporter V naselju Koprivna v občini Črna na Koroškem je včeraj okoli 14.30 moški padel v silos za sekance in se smrtno ponesrečil, je objavila uprava za zaščito in reševanje. Ob dogodku so posredovali gasilci in reševalci, obveščene so bile pristojne službe.

