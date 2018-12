Za danes napovedna visoka onesnaženost zraka v Ljubljani in Novem mestu 24ur.com Za današnji dan na slovenski okoljski agenciji pričakujejo visoko onesnaženost zraka z delci PM10 v Ljubljani in Novem mestu. V Murski Soboti, Mariboru, Celju, Zagorju, Trbovljah, Hrastniku in Kranju bo onesnaženost zmerna, na Primorskem pa nizka.

