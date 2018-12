Hvale Špancev na Dončićev račun: To se zgodi le enkrat v življenju SiOL.net Pri španskem časniku Marca so se razpisali o slovenskem košarkarskem dragulju Luki Dončiću in dali zanimivo primerjavo: "Komet Halley se pojavi vsakih 76 let, Luka pa se zgodi enkrat v življenju."

