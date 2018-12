Švica in Nemčija potrdili vlogi favoritinj Dnevnik Reprezentanci Švice in Nemčije sta s prepričljivih 3:0 začeli nastope na teniškem turnirju mešanih ekip za Hopmanov pokal v Perthu v Avstraliji. Roger Federer in Belinda Bencic sta bila boljša od Velike Britanije, Nemca Angelique Kerber in Alexander...

