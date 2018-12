Zmaji po hudem boju izgubili, poražena tudi Krka, Crvena zvezda ostaja neporažena #foto Sportal Obračun Petrola Olimpije in Partizana, nekoč vodilnih klubov v ligi ABA, se je tokrat končal s tesnim zmagoslavjem Beograjčanov. Košarkarji Krke so poskušali presenetljivo zmago nad evroligaško Budućnostjo potrditi na gostovanju pri Mornarju. Ni jim uspelo. Zadnjo tekmo kroga sta v nedeljo odigrala Crvena zvezda in Budućnost, s 86:72 je slavila prva in ostala neporažena. Alen Omić je ob porazu v 1...

Sorodno

Oglasi