Prvi Zemljani so že v letu 2019 Primorske novice Medtem ko je na stari celini še kar nekaj ur do vstopa v novo leto, se je za nekatere že začelo. Trinajst ur prej, kot bomo to storili mi, je v leto 2019 skočilo slabih 200.000 prebivalcev Samoe v Oceaniji. Nebo nad tamkajšnjo prestolnico Apio je razsvetlil ognjemet, domačine in turiste pa razveseljujejo tudi plesalci in žonglerji.

