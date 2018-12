V sklad za podnebne spremembe se bo v letu 2019 steklo okoli 64 milijonov evrov, iz letošnjega leta pa se bo vanj preneslo še dodatnih 84 milijonov evrov. Skupaj bo tako v prihodnjem letu v skladu za ukrepe blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje na voljo 148 milijonov evrov, so nedavno pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor.