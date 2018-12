Finci zaustavili Kanadčane in osvojili Spenglerjev pokal Sportal Zmagovalci Spenglerjevega pokala 2018 so hokejisti finskega prvoligaša KalPa. V finalu si po kazenskih strelih z 2:1 premagali ekipo Kanade in kot prvo finsko moštvo osvojili ta turnir, Kanadčanom pa preprečili četrto zaporedno lovoriko.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Kanada Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Peter Prevc

Aljaž Bedene

Dejan Židan