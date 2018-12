Najstnika grozila z lažno pištolo in ukradla 40 evrov RTV Slovenija V soboto zvečer sta 18-letnik in 15-letnik v Mariboru s pištolo oropala dva mlajša moška, ko so ju policisti prijeli, pa se je izkazalo, da gre le za imitacijo pravega orožja.

