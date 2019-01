Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih v novo leto ne bo vstopila najboljše volje. Na novoletni tekmi v Garmisch Partenkirchnu bodo nastopili le trije slovenski skakalci, skozi kvalifikacije so se nanjo prebili Timi Zajc, ki je bil z devetim mestom spet najboljši Slovenec in bo edini tudi nosilec, Anže Semenič in za las tudi Jernej Damjan.