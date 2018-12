V Trstu v novo leto z glasbo in ognjemetom Primorske novice Na Velikem trgu v Trstu bodo novo leto pričakali z glasbo in ognjemetom. Za glasbo bodo skrbeli skupina Trieste Pop Music Stars s svetovnimi in italijanskimi uspešnicami ter DJ-ja z Radia Company.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Jan Oblak

Matjaž Kek

Borut Pahor

Jernej Damjan