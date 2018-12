Letos manj žrtev prometnih nesreč kot lani Dnevnik V preteklem tednu na slovenskih cestah ni bilo smrtnih prometnih nesreč. Letos so slovenske ceste terjale 91 smrtnih žrtev, v enakem obdobju preteklega leta pa 104 smrtne žrtve, so danes sporočili z Generalne policijske uprave. Poleg tega so...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Jan Oblak

Matjaž Kek

Jernej Damjan

Peter Prevc