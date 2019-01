Dobro je, da spomnimo na besede pokojnega Drobniča, s katerimi je zaprl usta Stanovniku, Pirjevcu, C Nova24TV V oddaji Omizje je Anton Drobnič pred leti spregovoril o komunističnem nasilju na območju Cerknice, kjer so v 15 mesecih partizani pomorili več Slovencev kot italijanski fašisti v 25 letih. S tem je dobesedno zaprl usta Stanovniku in Pirjevcu, ki sta bila v studiu. Drobnič se je sicer že kot dijak boril proti komunističnemu režimu, […]

