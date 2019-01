V New Yorku silvestrovalo dva milijona ljudi, v Londonu so imeli največji ognjemet 24ur.com Milijoni ljudi po svetu so bučno proslavili vstop v novo leto, marsikje ob poostrenih varnostnih ukrepih. V Londonu so spremljali največji ognjemet v Evropi. V New Yorku je tradicionalni spust kristalne krogle opazovalo okoli dva milijona ljudi. Med pariškim svetlobnim spektaklom so se na slavoloku izpisala imena francoskih nogometnih reprezentantov, ki so zmagali na lanskem svetovnem prvenstvu v Rusiji.

