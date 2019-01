Mineva 20 let od uvedbe evra Primorske novice Danes mineva 20 let, odkar je 11 članic EU prevzelo evro kot knjižno valuto, tri leta pozneje so v obtok prišli še evrski bankovci in kovanci. Število držav v evrskem območju se je z leti razširilo na 19, med njimi je od 2007 tudi Slovenija. Zadnja kriza je pokazala pomanjkljivosti v zasnovi skupne valute, kar je evro postavilo pred velike izzive.

