Lampičeva in Čebaškova sta se ustavili v polfinalu Dnevnik Smučarji tekači so se v Val Müstairu pomerili v sprintu. Vseh šest Slovencev je prišlo do novih točk svetovnega pokala, najvišje pa sta se prebili Anamarija Lampič in Alenka Čebašek, ki sta nastopili v polfinalu. V četrtfinalu so izpadli Eva Urevc,...

Sorodno



Oglasi