Zabavni spodrsljaji in trenutki iz zakulisja oddaje 24UR 24ur.com Ob skoku v novo leto in izteku starega pa radi tudi sami sebi nastavimo ogledalo opravljenega dela. Ker ga ni bilo malo, ni bilo malo niti zabavnih prigod, smeha, takšnih in drugačnih spodrsljajev. Ene ste pač videli v živo, druge smo vam le uspeli prihraniti. Zakopali smo se v arhiv in poiskali nekaj zabavnih prigod iz preteklega leta.

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Domen Prevc

Svetlana Makarovič

Jernej Damjan

Alenka Čebašek