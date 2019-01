Na meji med ZDA in Mehiko izbruhnilo novo nasilje SiOL.net Ameriški obmejni policisti so v torek uporabili solzivec za okoli 150 migrantov, ki so želeli prestopiti državno mejo z Mehiko pri Tijuani. Predsednik ZDA Donald Trump je za danes sklical sestanek z demokratskimi kongresnimi voditelji o razmerah na meji.

Sorodno



Oglasi