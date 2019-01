[Video] Eksplozija v Rusiji: Najmanj 16 mrtvih, skoraj 30 pogrešanih! In čudež: dojenček kar 35 ur v Nova24TV Lokalni mediji poročajo, da so izpod ruševin v ruskem mestu Magnitogorsk v Uralu izvlekli najmanj 16 mrtvih ljudi. Eksplozijo v stanovanjski stavbi je povzročil plin. Izpod ruševin stanovanjske stavbe, kjer je eksplozijo povzročil plin, so izvlekli 16 trupel, z reševanje pa nadaljujejo, saj pogrešajo še 27 ljudi. Eksplozija je bila tako silovita, da se je del […]

