Skočili so v ledeno mrzlo Krko Svet 24 Včeraj so bili zbrani pri mostu v Soteski priča nenavadnemu podvigu. Štirje pogumni možje so se odločili nadaljevati tradicijo skokov v mrzlo Krko, ki je imela okoli šest stopinj Celzija.





