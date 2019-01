V Indiji nasilni protesti: Ženski ne bi smeli vstopiti v hindujski tempelj, ker sta bili v letih, ko Nova24TV V Indiji sta po poročanju tujih medijev dve ženski vstopili v enega od najsvetejših hindujskih templjev v južnem delu države, zaradi česar so nastali nasilni spopadi med zagovorniki in nasprotniki vstopa žensk med 10. in 50. letom starosti v tempelj. Posredovati je morala celo policija, ki je proti nasilni množici uporabila solzivec in vodne topove. Le-ta […]

