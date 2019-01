Novak Đoković jih je takrat šokiral s svojo izjavo Sportal Novak Đoković je že vkorakal v novo sezono. In to več kot uspešno, saj do zdaj še ne pozna poraza. Srbski zvezdnik je pred kratkim v enem izmed intervjujev razkril, da je lani razmišljal, da bi lopar postavil v kot in končal profesionalno igranje tenisa.

