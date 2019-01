Večina ekonomistov, ki so sodelovali v letni anketi časnika Financial Times, meni, da je pred Veliko Britanijo težko leto ne glede na to, ali bo država iz EU izstopila z dogovorom ali brez. Najboljše, kar lahko pričakuje Velika Britanija, je 1,5-odstotna gospodarska rast, izsledke ankete povzema nemška tiskovna agencija dpa.