S 1. januarjem se ne bo spremenilo nič. Pa je to dobro? Svet kapitala Imamo v Sloveniji dovolj predvidljivo poslovno okolje? Kaj prinaša leto 2019 in kaj bolj oddaljena prihodnost? To sta samo dve od vprašanj, s katerimi smo se obrnili na zelo raznoliko skupino gospodarstvenic in gospodarstvenikov.

Oglasi