Umrl tri ovinke pred domom Primorske novice Še tri ovinke, pa bi pripeljal do doma. Namesto tega pa je umrl na dnu strme in globoke hudourniške grape. 43-letni domačin iz vasi Zadlaz na Tolminskem se je v torek ob petih zjutraj vračal domov in zapeljal levo v sto metrov globoko hudourniško grapo. Reševalci so ga našli mrtvega v avtu.

