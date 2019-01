Veter in sneg ovirata promet na Hrvaškem in v BiH Primorske novice Na Hrvaškem danes povzroča težave močan veter. Za ves promet je zaprta avtocesta Zagreb - Split med izvozoma Sveti Rok in Posedarje, na številnih cestah ob hrvaški obali veter ovira promet, je sporočil hrvaški avtoklub (Hak). V BiH pa po navedbah tamkajšnjega avto-moto kluba preglavice voznikom povzroča sneg, ki je začel padati ponoči.

