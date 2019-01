Kim Kardashian in Kanye West pričakujeta četrtega otroka Dnevnik Ameriški raper Kanye West in zvezdnica resničnostnih šovov Kim Kardashian pričakujeta četrtega otroka. Tako kot tretjerojenko Chicago, naj bi jima tudi četrtega otroka rodila nadomestna mati, so v sredo poročali ameriški mediji.

