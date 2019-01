Otrok zaradi uporabe pirotehnike ostal brez prsta 24ur.com Kljub številnim opozorilom še vedno poročamo o poškodbah zaradi uporabe pirotehnike. V novomeški bolnišnici so oskrbeli mladoletnico, ki je utrpela opekline vratu in prsnega koša. V drugi nesreči so otroku morali zaradi hudih poškodb delno amputirati prst na roki.

