V centru na Igu nova generacija kandidatov za gasilce SiOL.net V izobraževalnem centru Igu se je danes začela usposabljati nova generacija kandidatov za gasilce. Minister za obrambo Karl Erjavec je na slovesnosti poudaril, da poklicni in prostovoljni gasilke in gasilci z odličnim sodelovanje krepijo sistem zaščite in reševanja. Ta sistem temelji na gasilstvu, zato so programi usposabljanja zelo pomembni.

